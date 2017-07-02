В Барселоне наблюдается беспрецедентный рост цен на недвижимость

За последний год цены на квартиры в Барселоне выросли в значительно большей степени, чем в других регионах Испании. По данным оценочной компании Tinsa, средняя стоимость квартиры в каталонской столице составляет 3 094 евро за квадратный метр, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Во всех районах города процентные показатели роста исчисляются двузначными цифрами. Самое выраженное повышение произошло в зоне Сьютат-Велья, где квартиры подорожали на 35,7%.

Подобные тенденции объясняются ростом спроса со стороны иностранных покупателей, на долю которых в последние 12 месяцев пришлось большинство сделок с недвижимостью. Впрочем, они затронули в первую очередь так называемые "народные" районы Сантс-Монжуик (+22,6%), Орта-Гинардо (+20,8%), Ноу-Баррис (+14,9%) и Сан-Андреу (+14,6%), пользующиеся наибольшей популярностью у местного населения. В зонах, которые традиционно считаются наиболее дорогими и востребоваными среди самых состоятельных семей города, рост цен оказался более скромным. Так, в Лес-Кортс недвижимость подорожала на 11%, а в Сарриа-Сан-Жервази – на 11,6%. Выраженный рост цен также произошел в Эйшампле (+22%), Грасиа (+12,8%) и Сан-Марти (+19,4%). Самым дорогим квадратный метр жилья оказался в Сарриа – Сан-Жервази (4 247 евро), а самым доступным – в Ноу-Баррис (2 036 евро).

Из-за увеличения стоимости недвижимости в Барселоне многим семьям приходится искать жилье в близлежащих муниципалитетах. В среднем по провинции цены выросли на 11,9% и достигли отметки в 1 963 евро за квадратный метр. В целом по Каталонии жилье подорожало до 1 744 евро за квадрат (+11,3%).

Подобная ситуация заметно контрастирует с положением дел в других регионах Испании. Так, в Барселоне уровень роста цен оказался в восемь раз выше, чем в среднем по стране (+2,7%, 1 245 евро за квадратный метр). В восьми регионах наблюдается отрицательная динамика. В их числе – Страна Басков (-4,9%), Риоха (-4,6%), Мурсия (-4,3%), Кастилия и Леон (-2,2%), Кастилия – Ла-Манча (-1,9%), Кантабрия (-0,6%), Эстремадура (-0,4%) и Балеарские острова (-0,3%). В остальных автономиях цены растут, однако в более скромном по сравнению с Каталонией темпе. По данным Tinsa, активное повышение также наблюдается в столичном регионе, где жилье подорожало на 9%(1 825 евро за квадрат), и в самом Мадриде (+10,8%, 2 378 евро).

Среди провинциальных столиц выраженный рост также был зафиксирован в Аликанте (+12,9%), Виго (+10,2%) и Таррагоне (+9,4%). Что касается Каталонии, то в остальных столицах ее провинций по состоянию на конец первого триместра произошло понижение в среднегодовом выражении. В частности, речь идет о Лериде (-0,8%, 974 евро за квадратный метр) и Жироне (-3,1%, 1 469 евро за квадрат).