Уоррен Баффетт вложит средства в испанскую недвижимость

Известный инвестор и обладатель третьего места в рейтинге самых богатых жителей планеты Уоррен Баффетт заинтересовался вложением средств в испанский рынок недвижимости. Для реализации данной цели он вошел в состав фонда Stoneshield Capital, который в этом году планирует инвестировать в недвижимость Испании около 300 миллионов евро. На сегодняшний день фонд располагает 200 миллионами, полученными в основном за счет вложений бывших руководителей американского фонда Lone Star в Испании – Хуана Пепы, который вывел его на национальный рынок, и Фелипе Моренеса, сына президента банка Santander Аны Ботин. К ним также присоединились другие международные инвесторы, в том числе и Баффетт.