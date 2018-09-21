Топ-10 самых дорогих улиц Испании

Стоимость жилья на самых дорогих испанских улицах составляет в среднем 6 млн евро, а расположены они в Мадриде, Барселоне и Малаге.

Портал о недвижимости Idealista проанализировал объявления о продаже и составил список самых дорогих улиц страны.

Лидером оказался элитный жилой комплекс La Moraleja в Алькобендас под Мадридом. Так, на одной из его улиц Камино-дель-Сур дома продаются в среднем за 5 987 000 евро, а на Пасео-де-ла-Маркеса – за 5 963 000 евро. Незначительно уступает им проспект Тибидабо в Барселоне, который занимает третью строчку.

Помимо тройки лидеров, в категорию со средней стоимостью более 5 млн евро входят комплексы Coto Zagaleta (5 729 500 евро) и Los Monteros (5 448 000 евро) в Малаге, а также улица Энсинас-де-Посуэло-де-Аларкон в Мадриде (5 022 000 евро). Около 4,5 млн евро стоят дома в районе Сан-Андреу в Барселоне на улицах Супермаресме и Рокаферрера.

Предпоследнее место в списке занимает проспект Лагос в столичном комплексе La Finca со средней стоимостью жилья около 4,35 млн евро. Завершает топ-10 улица Эс-Кубелс в Сах-Хосе на Ибице, где дома в среднем обходятся в 3,7 млн евро.

Также портал сообщает, что самые высокие цены в Валенсийском сообществе зафиксированы на улице Маррахо в Аликанте (2,15 млн евро). На самых дорогих улицах Страны Басков жильё в среднем стоит 1,55 млн евро, а на Канарских острова – 1,12 млн евро.