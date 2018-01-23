Стоимость жилья в зоне евро растет активнее, чем в докризисный период

Стоимость жилья в еврозоне переживает самый активный рост за все десятилетие, сообщает El Economista со ссылкой на данные Евростата. На данный момент ее уровень примерно аналогичен показателям 2007 года, предшествовавшим краху рынка в некоторых странах региона. В их число входила и Испания, где в третьем квартале прошлого года жилье подорожало на 6,7% в среднегодовом выражении.

Впрочем, эксперты отмечают, что эти данные не следует воспринимать буквально, так как индекс цен, соответствующий замерам реального уровня цен, все еще значительно отличается от цифр 2007 года. В частности, 10 лет назад его уровень превышал 150 баллов, в то время как в третьем квартале 2017-го он составил только 112,4 балла. По словам представителей Евростата, данный индекс отражает изменения стоимости всех жилых активов, приобретенных испанскими домохозяйствами, будь то квартиры, односемейные дома, таунхаусы и т.п. Он охватывает как новые, так и уже существующие объекты недвижимости вне зависимости от их конечного назначения и от того, кому они принадлежали ранее. При подсчетах учитываются только рыночные цены, поэтому построенное самостоятельно жилье на них не влияет – в отличие от земельных участков.

В период с июля по сентябрь прошлого года жилье в еврозоне подорожало на 1,7% по сравнению с тремя предшествующими месяцами, и этот рост стал самым выраженным за последние десять лет. В свою очередь, среднегодовое повышение составило 4,1%. Рекордные показатели также были зарегистрированы и в ряде других стран региона, в том числе в Нидерландах (+3,7%) и Франции (+2,9%), где наблюдался рекордный среднеквартальный рост. В свою очередь, произошедшее в Бельгии повышение на 3% стало самым выраженным с 2005 года. В целом самых масштабных результатов среди стран ЕС в этом смысле достигли Ирландия (+5,7%), Мальта (+4,3%) и вышеупомянутые Нидерланды (+3,7%). В Румынии, Италии, Финляндии и на Кипре, напротив, произошли понижения – на 1,6%, 0,5%, 0,5% и 0,3% соответственно. Что касается изменений в сравнении с прошлым годом, то самый выдающийся рост был зафиксирован в Чехии (+12,3%), Ирландии (+12%) и Португалии (+10,4%). Отрицательная динамика наблюдалась только в Италии, где цены снизились на 0,9%.