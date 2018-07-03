Стоимость земли в Барселоне выросла на треть

В Барселоне стоимость земли выросла на 33% по сравнению с 2015 годом, в соответствии с докладом агентства Forcadell и Университета Барселоны по итогам первого квартала 2018 года.

Во втором квартале 2015 года кадастровая стоимость земли в столице Каталонии составляла 13,2 евро за квадратный метр. В первом квартале текущего года она увеличилась до 17,6 евро. Авторы исследования связывают рост с политикой нынешних городских властей, которые «обязали» выделять 30% новостроек под социальное жильё. По мнению специалистов, это решение мэрии Барселоны ложится на плечи владельцев, застройщиков и покупателей.

Эксперты также отмечают, что завышенные цены на жильё приводят к тому, что население стремится к перемещению на периферию. При этом исследователи подчёркивают, что основная причина кроется не в концентрации туристического жилья в определённых районах или повышении стоимости аренды, а в политике, которую проводит мэрия.

По Испании, в целом, в 2018 году прогнозируется рост цен на жильё на 11% и рост продаж на 23%. Возвращения к кризисным показателям не предвидится.