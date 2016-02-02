Ставка Euribor упала до рекордных 0,44%

Европейская межбанковская ставка предложения (Euribor) продолжает изменяться в соответствии с той же динамикой, что и в конце прошлого года: она в очередной раз побила минимальный рекорд и упала до 0,44%, и это самый низкий показатель за всю историю, который также оказался ниже официальной стоимости денег, с сентября 2014 года удерживающейся на отметке в 0,05%.

По состоянию на конец позапрошлого года Euribor находился на уровне 0,328%, в конце прошлого – 0,059%, и к концу января он снизился еще на 0,018 пунктов. Несмотря на то, что размер этой ставки уже является минимальным, за последние 13 месяцев она снизилась на 87%. Подобные изменения стали следствием действий Европейского центрального банка (ЕЦБ), который неделю назад заверил, что процентные ставки будут сохранены на нынешнем уровне и даже несколько ниже на протяжении долгого времени, и напомнил о своем намерении повысить интенсивность экстраординарных стимулирующих мер, действующих в настоящее время.

С того момента, когда ЕЦБ начал массово выкупать долг на рынках, существенно возросли объемы ликвидных средств, но вместе с тем упала рентабельность многих активов. Эта динамика коснулась и Euribor.

Хорошая новость заключается в том, падение данной ставки приводит к снижению ежемесячных ипотечных квот. Так, в случае займов на 120 000 евро сроком на 20 лет, взятых под процент из расчета Euribor + 1%, размер выплат сократится на 167 евро в год, или 14 евро в месяц.

На сегодняшний день все указывает на то, что данный показатель будет снижаться и впредь. Доказательством тому служит его сокращение, зафиксированное на это неделе – Euribor находится на отметке ниже 0,03%. Аналитики банка Bankinter считают, что уже в этом году ставка примет отрицательное значение и сохранится на отметке примерно -0,1% по меньшей мере до лета следующего года.