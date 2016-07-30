Срок продажи квартиры в Испании упал с 10 до 3 месяцев

Среднее время продажи недвижимости в Испании в 2016 году составляет три месяца. В 2015 году оно было равно 10 месяцам. А в 2013 году, самом сложном периоде жилищного кризиса, требовалось 19 месяцев в среднем, чтобы найти покупателя. Таковы данные риелторской компании Donpiso.

Гендиректор Donpiso Луис Перес говорит, что среднее количество квартир, которые человек посещает перед покупкой – 12. Такая ситуация хороша не только для продавцов, но и для покупателей, считает он. «Теперь они имеют возможность приобрести квартиру, которая их действительно интересует, тогда как во время кризиса казалось, что если не купить что-то сразу, цена может вырасти», - говорит Перес.

Продажи жилья в мае 2016 года увеличились на 11,4%, а его цена стала ниже на 1,6%. Число ипотечных кредитов увеличилось на 6,4%. «Испания является страной покупателей. Когда экономическая ситуация улучшается, ставки по кредитам приемлемые и доход семьи стабилен, испанцы предпочитают покупать», - комментирует гендиректор Donpiso.

Однако Перес предупреждает, что если банки снова начнут давать ипотечные кредиты на 100% от стоимости жилья, “кризис может повториться”.