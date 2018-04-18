Среди арендаторов в Испании растет популярность жилья площадью более 100 квадратов

По данным Национального статистического института, чаще всего в Испании снимают квартиры площадью от 60 до 90 квадратных метров. При этом становится всё более востребованным жильё площадью от 106 до 150 квадратных метров, которое в 2017 году продемонстрировало самый высокий рост– 15%.

Опрос также показал, что жители Испании всё чаще предпочитают снимать жильё, а не приобретать его в собственность. Доля арендного жилья в стране составляет 17,3%.

В Испании в аренду сдаётся более 850 тысяч объектов площадью от 76 до 90 м2 и 808 тысяч объектов площадью 61-75 м2.

Число квартир и домов площадью от 106 до 120 м2, сдающихся в аренду, за год число выросло на 21% и превысило 200 тысяч. В категории объектов площадью до 150 м2 также наблюдался рост в 16,5% по сравнению с предыдущим годом.

Основным сегментом рынка аренды жилья в Испании остаются помещения площадью до 45 м2. Из 490 тысяч объектов в категории 30-45 м2, половина сдаётся в аренду. Арендных квартир площадью менее 30 м2 насчитывается более 30 тысяч, и около половины из них также арендуются.