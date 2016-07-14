Составлен портрет среднестатистического арендатора жилья в Испании

Среднестатистический арендатор жилья в Испании – это 32-летний мужчина. У него постоянная работа и зарплата около 1200 евро в месяц. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Alquiler Seguro.

В исследовании говорится, что 55,23% от текущих арендаторов составляют мужчины, и что 3 из 4 являются испанцами. Кроме того, можно найти среди квартиросъемщиков выходцев из Марокко (4,7%), Румынии (4,7%) и Великобритании (4,1%). В группе из 100 арендаторов также есть по одному представителю Китая, Эквадора и Италии.

41% договоров оформлено молодыми людьми от 26 до 35 лет. Следующий по распространенности возрастной диапазон – 16-25 лет, таких съемщиков 26%. На арендаторов 36-45 лет приходится 16,2%. Женатых арендаторов - 38,5% от общего числа, а одиноких - 35,6%. Чаще всего квартиру снимают вдвоем - 35% от общего числа, втроем - 21,23% и самостоятельно - 19,8%.

26% арендаторов – люди с постоянным рабочим местом. У 19% - свой бизнес. А 12% - чиновники.