Снять квартиру в Барселоне становится все дороже

Средняя стоимость аренды жилья в Каталонии в прошлом году выросла на 6,8% и составила 595,66 евро в месяц, сообщают информационные агентства региона со ссылкой на данные доклада, представленного в минувшую пятницу советником по вопросам государственного управления и жилья Меритчель Боррас.

Самым дорогим съемное жилье по-прежнему остается в Барселоне, где данный показатель вырос на 9% в среднегодовом выражении и составил 801,28 евро в месяц. По словам Боррас, в ушедшем году на рынке столицы региона действительно произошел значительный рост цен, однако его уровень далек от цифры в 26,4%, упоминаемой различными специализированными порталами.

Если не принимать во внимание данные по Барселоне, то в среднем в регионе аренда жилья подорожала на 5,9% и составила 589,31 евро. Без учета столичных пригородов эти цифры оказалась еще скромнее – 3,5% и 427,45 евро соответственно.

Исследование также показало, что число новых договоров аренды недвижимости в прошлом году выросло на 0,7% по всему региону и составило 142 714. Только в Барселоне было заключено 41 182 подобных соглашения, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. Впрочем, без учета Барселоны этот показатель за год снизился на 0,7%, в а в ее пригородах уровень падения составил 1,6%.

Боррас подчеркнула, что одной из целей регионального правительства в сфере жилья является развитие рынка аренды жилья, однако вместе с тем она отметила, что в Каталонии по-прежнему сильна "культура собственности". По ее словам, в настоящее время власти ведут работу по составлению индекса референтных цен. "Это не значит, что мы намерены урегулировать цены на рынке аренды. Наша задача – предоставить необходимую информацию собственникам и арендаторам", - заявила Боррас. Индекс будет представлен в конце марта. На первом этапе он будет включать в себя данные небольшого количества городов, однако впоследствии сфера его охвата будет расширена. "Необходимо принять ряд мер, связанных с рынком жилья, которые сделают его более привлекательным, безопасным и стабильным", - заключила советник.