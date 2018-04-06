Сколько стоит «квадрат» в самых дорогих районах Барселоны и Мадрида?

Стоимость жилья на вторичном рынке в первом квартале 2018 года выросла на 21,3% в Мадриде и на 5,1% - в Барселоне.

По данным портала Idealista, в самых дорогих районах Испании: Сарриа-Сан-Жервази, Лес-Кортс и Эшампле в Барселоне, а также Саламанка и Чамбери в Мадриде, стоимость квадратного метра превышает 5 тысяч евро.

В среднем по стране стоимость квадратного метра на вторичном рынке в первом квартале 2018 года составила 1 621 евро.

В Мадриде она выросла до 3 540 евро, что на 7,8% выше чем в предыдущем квартале. Барселона, в свою очередь продолжает оставаться самым дорогим городом в Испании по этому показателю. Квадратный метр в каталонской столице стоит в среднем 4 334 евро.

Самая высокая средняя стоимость жилья зафиксирована в столичном районе Саламанка - 5 675 евро/м2, что является историческим рекордом для этой части города. На втором месте – Сарриа-Сан-Жервази в Барселоне – 5 231 евро/ м2.

В других элитных районах Барселоны Лес-Кортс и Эйшампле квадратный метр в среднем обходится в 5 096 и 5 053 евро, соответственно. Мадридский район Чамбери впервые преодолел планку в 5 тысяч евро за квадратный метр.