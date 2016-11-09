Сентябрьские продажи недвижимости в Испании выросли на 13,2%

В сентябре в Испании число проданных объектов жилой недвижимости выросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло отметки в 34 931 объект. По данным Национального института статистики (INE), в среднегодовом выражении объемы продаж выросли в 24 из 25 последних месяцев. Впрочем, по сравнению с августом эта цифра сократилась на 1,6%. Более 80% реализованной недвижимости (82,7%) вновь составили объекты вторичного рынка, в то время как жилью в новостройках досталась более скромная доля в 17,3%. В сегменте новой недвижимости число операций купли-продажи по-прежнему снижается: в среднегодовом выражении оно сократилось на 0,6%. В свою очередь, продажи вторичного жилья за год выросли на 16,5%.

Среди общего количества проданных объектов 88,7% составили обычные дома и квартиры, а остальные 11,3% - социальное жилье. В первой категории за прошедший год продажи увеличились на 11,4%, а во второй – на 29,5%.

Среди автономных сообществ лидером по объему купли-продажи стала Андалусия с показателем в 6 907 проданных домов и квартир. Второе место досталось Каталонии (5 991), а третье – Мадриду (5 522).

По мнению главы аналитического отдела портала Idealista Фернандо Энсинара, подобные данные свидетельствуют о положительной динамике на рынке и позволяют прогнозировать общегодовые показатели более чем в 400 000 проданных объектов недвижимости. «Впрочем, анализ этих цифр показал, что рост обусловлен в основном положительной динамикой в Барселоне, Мадриде, Малаге, Валенсии и Аликанте, и этот факт подтверждает неравномерность роста рынка: в некоторых провинциях цены по-прежнему падают, а существующее предложение не вызывает особого интереса у потенциальных покупателей, в то время как на крупных рынках наблюдается устойчивый рост стоимости жилья и постепенно возобновляется строительство», - заключил Энсинар.