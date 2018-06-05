Сдавать жильё в Испании в аренду стало выгоднее

Агентство недвижимости Servihabitat представило регулярный доклад о рынке аренды жилья в Испании, который показал, что рентабельность арендного жилья в среднем по стране составляет 5,7%.

По прогнозам экспертов тенденция к повышению рентабельности аренды сохранится, но будет продолжаться умеренными темпами.

По данным Евростата за 2016 год, 22% жителей Испании снимали жильё. Специалисты связывают это, с одной стороны, с изменениями в мировосприятии молодого поколения, ростом мобильности населения и проблемами эмансипации. Два года назад более половины молодых людей в возрасте от 16 до 29 лет предпочитали арендовать жильё, в то время как в 2004 году их доля не превышала 40%. По оценкам Servihabitat, возраст 73,6% арендаторов в Испании не превышает 35 лет.

В настоящее время в Испании сдаётся в аренду 90 тысяч жилых помещений, что на 8% меньше чем в сентябре 2017 года. В то же время в Каталонии, Мадриде и на Балеарских островах предложение на рынке недвижимости выросло. Больше всего жилья предлагается в аренду в Каталонии, Мадриде и Андалусии, а меньше всего - в Риохе, Наварре, Эстремадуре, Сеуте и Мелилье. Самое распространённое арендное жильё имеет площадь около 90 м2 (74%).

Средняя стоимость аренды жилого помещения площадью 80-90 м2 составляет 680 евро в месяц, что на 9,7% больше чем полгода назад. При этом самых значительный рост был зафиксирован на Балеарских островах (9,9%) и в Мадрдиде (14%).