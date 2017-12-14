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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Сдача квартир в Мадриде туристам более чем на 90 дней потребует особой лицензии

          Сдача квартир в Мадриде туристам более чем на 90 дней потребует особой лицензии

          09:20 14.12.2017

          В среду мэр Мадрида Мануэла Кармена заявила о своем намерении пересмотреть трактовку Генерального плана городской застройки (PGOU) и ограничить максимальный срок сдачи частных квартир туристам до 90 дней. В случае его превышения собственникам потребуется лицензия. Как сообщают информационные агентства Испании, Кармена также подчеркнула, что данный регламент является компетенцией мэрии и вступит в силу после того, как его одобрит комиссия, отслеживающая выполнение плана PGOU. Ожидается, что с начала января администрация обработает более 1 000 заявок на получение необходимых разрешений. "Мы будем отслеживать этот процесс", - заверила глава мэрии. Кармена выразила надежду на то, что новая мера поспособствует выходу из тени тех, кто ранее сдавал квартиры в "серую", и подчеркнула, что подобная модель работы нежелательна ни для кого.

          Городские власти планируют провести перепись туристического жилья и параллельно с этим составить карту районов, где количество подобных объектов особенно высоко, чтобы ограничить открытие новых отелей.

          Что касается квартир, которые сдаются на меньший срок, то их мэр считает элементом модели совместного потребления, для урегулирования которой не требуются юридические инструменты. В случае превышения вышеупомянутого временного отрезка подобная деятельность перейдет в категорию профессиональной и потребует определенных разрешений. "Мы следуем курсу, взятому другими европейскими городами", - подчеркнула мэр. По ее мнению, данный план позволит сделать туристический сектор города более устойчивым. "Туризм для Мадрида крайне важен, так как это мощный экономический мотор. Необходимо соблюдать баланс, чтобы город по-прежнему привлекал гостей, и при этом местные жители тоже могли бы насладиться им".

          Темы: Недвижимость  Мадрид

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