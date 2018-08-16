Самый дорогой дом в Испании стоит 50 млн евро

Как сообщает портал Idealista, составивший топ-10 элитных домов в Испании, самый дорогой дом страны находится на первой береговой линии. В нём шесть «сьютов», а на прилегающей территории есть ещё два гостевых домика. Весь участок охватывает более 6,6 тысячи квадратных метров.

Второй по дороговизне дом в Испании также расположен в провинции Малага, в муниципалитете Михас. Дом с участком занимает площадь 7 тысяч квадратных метров. В нём 12 комнат, теннисный корт, бассейн и даже есть частный пляж протяжённостью 160 м. За него владельцы просят 35 млн евро.

Третье место занимают Балеарские острова. В Алькудии на Майорке один из домов выставлен на продажу за 30 млн евро.

В пятёрку самых дорогих домов, продающихся в Испании, также входят дома в Пучпуньенте на Майорке (26,5 млн евро) и Боадилья-дель-Монте в Мадридском сообществе (24 млн евро). Ещё один дом в жилом комплексе La Moraleja под Мадридом выставлен на продажу за 18,75 млн евро и занимает 8 место в списке.

Марбелья лидирует по количеству самых дорогих объектов недвижимости в топ-10. Ещё два дома на курорте Коста-дель-Соль продаются по цене 23-24 млн евро, занимая 6 и 7 строчки рейтинга, другие два стоимостью 17-18 млн замыкают список.