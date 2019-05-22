В Национальном институте статистики (INE) определили самые дорогие и самые дешёвые для жизни города Испании. При этом учитывалась стоимость жилья, налоги, цены на продукты, транспорт и развлечения.

Дороже всего жить в Барселоне, хотя здесь и проще найти работу, чем в каком-нибудь маленьком городке. Тем не менее для того, чтобы прожить в каталонской столице, нужно в среднем зарабатывать 26,6 тысячи евро в год.

На другом конце рейтинга - Паленсия (Кастилия-и-Леон). Этот город признан самым дешёвым для жизни - его жители, по данным INE, получают около 23,6 тысячи евро в год.

Среди самых дорогих городов Испании, помимо Барселоны, ожидаемо фигурируют Сан-Себастьян (второе место) и Мадрид (третье). А среди самых доступных - Мелилья и Луго.

Хотя Мадрид и занимает лишь третье место в рейтинге, самые дорогие для жизни районы находятся именно здесь. Столичный Эль-Висо признан самым дорогим для жизни районом Испании. Чтобы прожить здесь, надо получать 36 тысяч евро в месяц.