Самая дорогая квартира в Мадриде продана за 13 миллионов евро

Сектор элитной недвижимости в испанской столице переживает период активного роста, и ярким тому подтверждением стала продажа самой дорогой в Мадриде квартиры за 13 миллионов евро. Ранее она принадлежала обществу инвестиций в недвижимость (Socimi) Lar España и американскому фонду Pimco.

Стоимость квадратного метра составила 16 000 евро. Апартаменты расположены в жилом комплексе премиум-класса на улице Хуан Браво в престижном районе Саламанка. Общая площадь квартиры составляет 800 квадратных метров. Кроме того, к ней относятся 4 или 5 парковочных мест. Ранее самой дорогой в Мадриде считалась мансарда площадью 600 квадратных метров в доме №7 на улице Серрано, стоимость продажи которой составила 15 000 евро за квадрат.

Сведения о новом владельце самой дорогой столичной квартиры официально не разглашаются, однако известно, что в числе клиентов жилого комплекса Lagasca 99 есть инвесторы из других зон Мадрида и стран Латинской Америки. Автором проекта стал известный архитектор Рафаэль де ла Ос. Ожидается, что здание будет закончено в 2018 году.