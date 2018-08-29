Розовый испанский дом произвёл фурор в Instagram

Жилой комплекс Muralla Roja в Кальпе (Аликанте) стал местом паломничества для фотографов, блогеров, журналистов и дизайнеров.

Яркий цвет зданий выделяется на фоне остальных построек на побережье оттенками от насыщенного багрового до пастельного розового. Сдающиеся в аренду апартаменты в комплексе полностью забронированы вплоть до ноября. В сплетении башен, лестниц, двориков и мостиков в очередь выстраиваются модели в длинных платьях и блогеры и шляпках.

В комплексе, созданном архитектором Рикардо Бофиллом, в общей сложности 50 квартир. С 1973 он внесён в список объектов, представляющих культурный интерес. Задумка архитектора состояла в том, чтобы представить в новой интерпретации арабские замки-касбы. Здание в окружении воды представляет собой постмодернистскую иллюзию со средиземноморскими корнями.

Жители комплекса, уставшие от повышенного внимания пользователей Instagram, напоминают о том, что это частная собственность и развешивают повсюду объявления с предупреждениями.