Рост расходов на жилье и коммунальные услуги в Испании - самый стремительный в Европе

В последние годы испанские семьи столкнулись со значительным ростом расходов, связанных с жильем: по данным Евростата, за последнее десятилетие подобного повышения не наблюдалось ни в одной из стран Европы.

Так, в 2015 году почти четверть расходов домохозяйств Испании (23%) составили траты на дом. Это несколько ниже, чем в среднем по еврозоне и Евросоюзу: так, в Дании и Финляндии эта цифра составляет около 30%, во Франции и Швеции – около 26%, в Великобритании, Бельгии и Чехии – около 25% а в Германии и Италии – 24% и 23,8% соответственно. В противоположном конце рейтинга разместились семь стран, траты жителей которых в данной сфере не превышают 20%. В их число вошли Португалия и практически все государства Восточной Европы, а также Мальта, где расходы на дом составляют порядка 10% от общего объема трат.

Несмотря на удовлетворительные результаты Испании касательно процентного соотношения расходов на жилье, за 10 последних лет их рост оказался самым выраженным по ЕС и составил 5,6 процентных пунктов: в 2005 году испанцы тратили на дом и его содержание 17,4% своего дохода.

При подсчетах Евростат учитывал ипотечные выплаты и траты на ареду, а также расходы на электроэнергию, воду, газ и другие виды коммунальных услуг.

Любопытно, что в Испании рост затрат произошел на фоне падения уровня дохода местных семей. За последние десять лет их траты на жилье выросли на 54,4%, с 95,547 до 147,519 миллиардов евро, в то время как к 2014 году средний доход семей сократился с 28 787 до 26 000 евро (-9,4%).

Среди различных статей расходов на жилье в наиболее заметной степени подорожала электроэнергия – в период между 2005 и 2015 годом ее средняя стоимость для испанских домохозяйств выросла на 76%, что в денежном выражении составляет почти 400 евро.