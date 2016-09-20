Риелторы: аренда квартир в Барселоне через 2 года подорожает на 10%

Растущий туристический спрос поднимет цены на аренду жилья в Барселоне на 10% в ближайшие 2 года, таковы прогнозы компании, занимающейся продажей и арендой недвижимости, Don Piso. Хотя стоимость аренды и так уже находится на рекордных уровнях, о чем свидетельствуют данные портала Idealista.

По прогнозам риелторов, средняя цена квадратного метра в конце 2018 года будет равна 13,5 евро по сравнению с текущими 12,17 евро. При этом уже сейчас в Барселоне сдается каждая четвертая квартира (25%). Например, в Мадриде и Валенсии доля арендуемой недвижимости – только 20%.