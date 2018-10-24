Рентабильность инвестиций в жильё в Испании упала до 7,4%

Портал Idealista провёл исследование по инвестициям в испанскую недвижимость и выяснил, что доходы от её аренды втрое выше государственных облигаций сроком на 10 лет. В то же время, рентабильность снизилась с 7,8% в середине 2018 года до 7,4% в третьем квартале.

В докладе сообщается, что самым выгодным сегментом остаются коммерческие помещения. При покупке такого объекта с последующей сдачей в аренду доходность составляет в среднем 9,3%. В случае с офисами этот показатель находится на уровне 8,4%, гаражей – 5,1%.

Среди столиц провинций самый высокий доход от аренды жилья можно получить в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (7,1%). За ним следует Льейда (7%), Санта-Крус-де-Тенерифе (7%) и Уэльва (6,9%). В Мадриде сдача жилых помещений приносит доход в 5,1%, в Барселоне – 4,7%. Самая низкая рентабельность в 4,4% зарегистрирована в Ла-Корунье, Сан-Себастьяне и Саморе.

Торговые площади выгоднее всего сдавать в Льейде (10,6%) и Луго (10,4%). В Овьедо, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Понтеведре уровень доходности также превышает 10%. В Барселоне рентабельность аренды помещений под магазины составляет 9,2%, в Мадриде – 7,8%. Наименее привлекательны для инвесторов торговые площади в Кастельоне (6,3%), Ла-Корунье (6,4%) и Саламанке (6,5%).

Что касается офисов, по доходности аренды лидируют Севилья и Сарагоса (8,1%). В столице Испании она приносит 6,7%, в Барселоне – 6%. Самые низкие показатели – в Сантандере (5,2%) и Ла-Корунье (5,6%).

Гаражи в большинстве крупных городов являются наименее выгодном вложением. В Бургосе, который лидирует по доходности в этом сегменте, она составляет 7,4%, в Витории – 7,3%. В Гранаде и Овьедо аренда офисов приносит лишь 2,4%.