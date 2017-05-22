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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Рентабельность недвижимости в Испании растет

          Рентабельность недвижимости в Испании растет

          09:11 22.05.2017

          Согласно исследованию, проведенному экспертами портала Idealista, рентабельность инвестиций в любой из типов недвижимости в Испании оказалась в три раза выше, чем в государственные облигации на 10 лет. Уровень доходности от покупки недвижимости в Испании для последующей сдачи в аренду за год вырос с 5,8% до 7,1% на фоне укрепления спроса на съемное жилье.

          Результаты вышеупомянутого анализа показали, что самым выгодным продуктом с точки зрения данной модели эксплуатации остаются коммерческие помещения: они обеспечивают рентабельность в размере 8,3%, в то время как год назад эта цифра составляла 7,7%. 

          В свою очередь, доходность офисных площадей за год выросла с 6,9% до 7,5%. Единственным продуктом, рентабельность которого за год снизилась, оказались гаражи: с 5,6% до 5,2%. 

          Среди столиц испанских провинций самые выгодные варианты приобретения недвижимости для последующей сдачи можно найти в Лериде: доходность подобных продуктов здесь составляет 7,6%. За ней следуют Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (7,5%), Уэльва (6,8%), Аликанте и Пальма (6,5%). В Барселоне эта цифра составляет 5,3%, а в Мадриде – 6,1%. Наименее доходной оказалась недвижимость в Луго (4,4%), Сан-Себастьяне (4,2%), Оренсе (4%) и Ла-Корунье (4%).

          Как говорилось выше, наиболее прибыльной моделью приобретения недвижимости для последующей сдачи является покупка коммерческих помещений. В Малаге они обеспечивают доходность на уровне 11,5%, в Витории – 9,4%, в Ла-Корунье – 9,4%, в Лас-Пальмасе – 9%, а в Сарагосе – 8,8%. В Барселоне уровень рентабельности этих продуктов составляет 8,4%, а в Мадриде – 7,6%. Наименее привлекательными подобные активы оказались в Хаэне (6,2%), Кастельоне (5,2%) и Паленсии (5,1%). 

          Что касается офисов, то наибольший уровень доходности они обеспечивают в Гвадалахаре (8,2%), Сарагосе (7,2%), Кордове (7,1%) и Малаге (7,1%). В Барселоне и Мадриде этот показатель составляет 6,4% и 6,2% соответственно. В противоположном конце рейтинга разместились Ла-Корунья (4,8%), Валенсия (4,9%), Сантандер и Мурсия (5,3%). Рынок офисных площадей в стране не столь однороден, как прочие сегменты, поэтому получить статистические данные в более чем половине провинциальных столиц экспертам не удалось. 

          Наконец, гаражи, признанные наименее выгодным для инвесторов вариантом вложения средств, обеспечивают собственникам доходность на уровне 7,1% в Пальме, 6,7% - в Лас-Пальмасе, 6,4% - в Мурсии и 6,1% - в Уэльве. Замыкают список  Мадрид и Сьюдад-Реаль (2,9%), а также Ла-Корунья (2,8%), Барселона и Саламанка (2,4%). 

          Темы: Недвижимость Бизнес

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