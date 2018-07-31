Рентабельность инвестиций в недвижимость Испании бьёт рекорды

Покупка жилья в Испании для последующей сдачи в аренду остаётся выгодным вложением и продолжает показывать максимальные уровни рентабельности.

Исследование портала о недвижимости Idealista показало, то рентабельность инвестиций в жилую недвижимость выросла с 7,3% в прошлом году до 7,8% – в нынешнем, благодаря росту спроса на аренду. В то же время эксперты отмечают, что выгодно инвестировать не только в жильё, но и в покупку коммерческих помещений, офисов и гаражей.

Исследование показало, что самым выгодным вложением с точки зрения аренды, являются коммерческие помещения, рентабельность которых в среднем по Испании составляет 9,2%, что на один процентный пункт выше по сравнению с прошлогодними показателями. Рентабельность сдачи офисов в аренду выросла с 7,5% до 8,3%. Меньше всего рост был заметен по аренде гаражей – с 4,6% до 5,1%.

Среди региональных центров Испании по прибыльности инвестиций в жильё лидируют Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Льейда. В обоих случаях рентабельность составляет 7,7%. В Мурсии и Уэльве этот показатель находится на уровне 7,2%, в Санта-Крус-де-Тенерифе – 6,8%, в Альмерии – 6,7%. В Мадриде рентабельность составляет 5,2%.

Самые низкие показатели – в Сан-Себастьяне (4,3%), Ла-Корунье (4.4%), Оренсе (4,4%), Саморе (4,6%), а также в Барселоне (4,7%).

Коммерческие помещения и офисы под сдачу выгоднее всего приобретать в Сарагосе, где их рентабельность составляет 11,6% и 8%, соответственно. Высокие уровни рентабельности по коммерческим помещениям зафиксированы в Понтеведре (11%) и Севилье (10,2%). В столице Андалусии также выгодно приобретать офисы, рентабельность которых составляет 7,9%.

В Мадриде рентабельность коммерческих помещений составляет 8,3%, а офисов – 6,7%. В Барселоне схожие показатели по коммерческой аренде – 8,5%, а рентабельность офисов ниже – 5,9%.