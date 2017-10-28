Провинции Аликанте и Малага лидируют в сегменте отпускного жилья

В прошлом году в Испании был побит очередной рекорд активности иностранных покупателей недвижимости, в руках которых оказалось 13% от общего объема проданного за 12 месяцев жилья, пишет El Mundo. В основном в эту категорию входят европейские покупатели, заинтересованные в удачно расположенных новостройках хорошего качества. Оставшиеся от бума недвижимости дома и квартиры мало соответствуют этому описанию: они возводились в не слишком привлекательных зонах с недостаточно развитой инфраструктурой.

В отличие от испанцев, которых интересуют летние дома на пляже, среди зарубежных клиентов особенно востребованы так называемые инвестиционные продукты. Как правило, подобные апартаменты отличаются от продаваемых в других районах материковой Испании и имеют меньшую площадь – от 40 до 60 квадратных метров.

Самыми привлекательными в этом развивающемся сегменте являются побережья провинций Аликанте и Малага. Если не принимать во внимание Мадрид и Барселону, то именно здесь в настоящее время жилье продается наиболее активно.

В случае Аликанте особый подъем переживает южная часть провинции. В наибольшей степени это касается Ориуэлы и Торревьехи и в несколько меньшей – Бенидорма, Гуардамар, Дении и Кальпе. В среднем за день в этих городах продается около 100 квартир. Некоторые показатели местного рынка жилья приблизились к докризисным отметкам: так, в первом полугодии здесь было приобретено 375 земельных участков. Кроме того, стоимость квадратного метра в прибрежных муниципалитетах с населением более 50 000 человек выросла на 35% по сравнению с прошлым годом и составила около 1 000 евро.

Похожая ситуация наблюдается и на побережье Коста-дель-Соль. В сентябре жилье здесь подорожало на 30%, и стоимость его практически вернулась к показателям 2008 года. Квадратный метр в этом регионе обходится существенно дороже, чем в Аликанте: его средняя цена достигает 1 400 евро. Положительные тенденции характерны для всей провинции, однако в наибольшей степени они проявлены в Марбелье. Местный рынок недвижимости премиум-класса переживает период расцвета, что подтверждают двузначные показатели среднемесячного роста цен.

На проходящей в Мадриде выставке недвижимости SIMA Otoño самым активным представителем сегмента отпускной недвижимости можно назвать компанию Gilmar, которая покажет в столице 20 своих проектов, реализуемых в Марбелье и Эстепоне. Помимо этого, Малагу на мероприятии также представят Aelca Desarrollos Inmobiliarios, Momentum Reim, Habitat Inmobiliaria и TM Grupo Inmobiliario. Стоимость предлагаемого ими нового жилья составляет от 100 000 евро за самые скромные квартиры в Эстепоне до 4 миллионов и более за эксклюзивные шале в Марбелье.

В свою очередь, Аликанте на выставке представят Grupo Masa с десятком жилых комплексов, в основном расположенных в муниципалитете Санта-Пола, TM Grupo Inmobiliario с восемью проектами в Бенидорме, Аликанте, Торревьехе и Кальпе, а также Grupo Inmobiliario Ferrocarril и Aelca Desarrollos Inmobiliarios. Они предложат широкий спектр объектов недвижимости, от квартир до шале, стоимостью от 80 000 до 400 000 евро.