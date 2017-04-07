Прогноз: продажи элитной недвижимости в Барселоне вырастут в этом году на 20%

Число сделок купли-продажи элитной недвижимости в Барселоне в текущем году вырастет на 20%, равно как и цены на подобные объекты, которые повысятся на 5-10%. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные агентства Barnes International, средняя стоимость квадратного метра жилья в домах и квартирах стоимостью более миллиона составит 6 500 евро, а в некоторых случаях эта сумма может превысить 10 000.

67% объектов недвижимости премиум-класса в Барселоне распределено между районами Сарриа – Сан-Жервази (50,1%) и Эйшампле (17,1%). Предложение в этих зонах насчитывает более 400 единиц жилья.

"Местные покупатели с каждым разом располагают все большим объемом средств для инвестирования в недвижимость благодаря восстановлению экономики Испании. Город, в свою очередь, притягивает иностранных покупателей, которых привлекают конкурентоспособные цены и хороший климат", - отметил представитель Barnes International в Испании Эммануэль Виргоулай.

Так, на долю национальных инвесторов в этом году придется 25% операций по покупке недвижимости, в то время как в 2016-м эта цифра составляла 20%. Зарубежные клиенты совершат остальные 75% сделок с элитной недвижимостью. Лидерами среди них окажутся, в порядке убывания, французы, британцы, немцы, итальянцы, бельгийцы и американцы.