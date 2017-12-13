Прогноз: цены на недвижимость в Испании в 2018 году вырастут на 6%

В 2018 году, по прогнозам экспертов, в Испании сохранится тенденция к росту цен на жильё, которая наблюдается на протяжении последних четырёх лет.

По данным Института предпринимательской практики (IPE), к концу будущего года рост цен составит 9% по сравнению с 2016 годом. При этом самые высокие показатели роста ожидаются в Мадридском сообществе – 10,8%. В Каталонии прогнозируется замедление темпов роста, который будет находиться на уровне 4,9%. В IPE отмечают, что наиболее стремительным рост цен будет в третьем квартале.

Также в институте подсчитали, что средняя стоимость жилья в 2018 года достигнет 160 438 евро, что станет самым высоким показателем с 2011 года. В то же время отмечается, что эта цифра по-прежнему намного ниже докризисных показателей.

Кроме столичного региона, существенный рост эксперты обещают Кастилии и Леону (8%), Канарским островам (7,7%) и Андалусии (7,1%). В Риохе и Стране Басков уровень цен почти не изменится, их рост составит менее 1%. Самыми бюджетными для покупки жилья останутся Эстремадура со средней стоимостью жилья около 76 тысяч евро, а также Кастилия-Ла-Манча (менее 85 тысяч евро).