Продажи жилья в Испании выросли почти на 17%

В июле текущего года продажи жилья в Испании выросли на 16,8% в среднегодовом выражении и достигли отметки в 38 841 сделку, свидетельствуют данные Национального института статистики. Это лучший июльский показатель за семь лет. В целом тенденция к росту наблюдается в течение 17 из 18 последних месяцев. Впрочем, эксперты отмечают, что в июле количество операций купли-продажи недвижимости составило всего 46% от максимальных исторических объемов, зафиксированных в январе 2007 года. По сравнению с предшествующим месяцем число сделок снизилось на 12%, однако в целом с начала года оно выросло на 13,7%.

87,2% совершенных в июле операций пришлось на городскую недвижимость, 57,5% которой, в свою очередь, составило жилье. Продажи вторичных жилых объектов выросли на 17,7% в среднегодовом выражении, но снизились на 11,6% в среднемесячном. В случае новой недвижимости наблюдалась аналогичная тенденция: рост на 12,5% по отношению к июлю прошлого года и падение на 14% в сравнении с июнем нынешнего. Разница в долях новой и вторичной недвижимости объясняется вопросами ее классификации: INE расценивает новостройки как вторичные объекты, если на момент подготовки статистики они выставлены на продажу более года, а также в случае их продажи банками.

Среди автономных сообществ Испании наиболее выраженный рост в июле наблюдался в Риохе (+70,5%), Кастилии – Ла-Манче (+28,5%) и Мадриде (+26,6%). В свою очередь, в Эстремадуре и Галисии его уровень оказался самым незначительным и составил 2,3% и 5% соответственно.