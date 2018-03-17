Продажи жилья в Испании продолжают расти

В январе 2018 количество сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 57 тысяч.

По данным Национального института статистики Испании, тенденция к росту продаж жилья сохраняется на протяжении девяти месяцев подряд. В декабре прошлого года рост находился на уровне 18%.

На вторичном рынке в январе было совершено более 39 тысяч сделок, почти 8,3 тысячи объектов купли-продажи – новостройки.

90,4% объектов, проданных за первый месяц 2018 года, относились к категории жилья со свободным ценообразованием, а 9,6% принадлежали к объектам, цены на которые устанавливаются государством. В первой категории в январе наблюдался рост в 24%. Общее количество таких сделок составило 42,7 тысяч. Объём продаж жилья с ценами, определяемыми государством, вырос на 14,5%, составив 4,5 тысячи сделок.