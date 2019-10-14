Продажи жилья в Испании падают

Испанский Национальный институт статистики опубликовал данные о продажах жилой недвижимости в августе 2019 года. Показатель упал на 21,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Падение стало самым значительным с февраля 2014 года.
Ни одному автономному сообществу не удалось сохранить положительную динамику. И если в Галисии падение составило 8,6%, то на Канарских островах - целых 40%.
По словам экспертов, рынок недвижимости отреагировал падением на политическую и экономическую ситуацию в стране, а также на изменения в законе об ипотечном кредитовании.
По прогнозам экспертов, негативная динамика в ближайшие месяцы сохранится.Темы: Недвижимость Бизнес