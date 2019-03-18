В январе 2019 года, по данным Национального статистического института (INE), продажи новостроек в Испании достигли самого высокого уровня за последние пять лет, несмотря на то, что общее число сделок купли-продажи сократилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей сложности в январе было заключено 47 645 сделок на рынке жилой недвижимости. В сравнении с декабрём 2018 года их число выросло более чем на 40%.

В сегменте новостроек рост составил 11,2% по сравнению с 2018 годом, в то время как на вторичном рынке было зафиксировано падение на 2,6%. При этом вторичное жильё продолжает доминировать на рынке: на него приходится 80,6% всех сделок, а доля новостроек составляет лишь 19,4%.

По уровню роста продаж жилой недвижимости лидируют Эстремадура (36,9%), Галисия (17,5%) и Арагон (16,9%). Самое заметное падение было зарегистрировано на Канарских островах (22,4%), а также в Астурии (18%) и на Балеарских островах (13,7%).

На портале по продаже недвижимости Idealista отмечают, что на рынке наблюдается фрагментарный застой, но подчёркивают, что этих данных недостаточно для того, чтобы говорить об изменении тенденций.