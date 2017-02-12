Продажи недвижимости в Испании за год выросли на 13,6%

Объем продаж недвижимости в Испании в 2016 году вырос на 13,6% и достиг отметки в 403 866 операций. Как сообщают информагентства страны со ссылкой на данные Национального института статистики (INE), это треть по величине среднегодовое увеличение с 2007 года.

В декабре чило сделок выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 29 582 операции. Таким образом, эта цифра выросла в 27 из 28 последних месяцев. За исключением января (-2,9%) в прошлом году наблюдался стабильный рост. В феврале это падение было скомпенсировано ростом на 15,8%. Аналогичные тенденции наблюдались в марте (16,8%), апреле (29%), мае (23%), июне (20%), июле (1,1%), августе (20,3%), сентябре (13,2%), октябре (6,5%), ноябре (17,3%) и декабре (6,8%).

Положительная динамика в прошлом году в очередной раз оказалась обусловлена позитивными изменениями в сегменте вторичного жилья, где число сделок выросло до 328 248 (+17,8%). На его долю пришлось 81,3% от общего количества операций в недвижимостью. Продажи вторичного жилья растут уже четыре года подряд.

В свою очередь, число операций с новостройками снизилось на 1,7% - до 75 618 операций. В данной сфере падение наблюдается уже шесть лет.

Что касается регионов, то в прошлом году рост наблюдался во всех автономиях. Самым выраженным он оказался на Балеарах (+31%), в Каталонии (+20%) и Эстремадуре (+18,6%). Лидерами по числу сделок оказались Андалусия (78 708), Каталония (66 447), Мадрид (58 231) и Валенсия (57 828).