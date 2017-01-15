Продажи недвижимости в Испании в ноябре выросли на 17,3%

Число сделок купли-продажи жилой недвижимости в Испании в ноябре прошлого года выросло на 17,3% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 33 806 сделок, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE). Это лучший ноябрьский показатель с 2009 года. В целом за 2016 год этот показатель вырос на 15,1%, а по сравнению с ноябрем 2015-го – на 17,3%.

Как и в последние два года, этот рост во многом был обусловлен положительной динамикой в сегменте вторичного жилья, на долю которых пришлось 82,8% от общего числа сделок. За 11 месяцев прошлого года их число выросло на 18,5%. Что касается новостроек, то в ноябре среднегодовой показатель роста в этом сегменте составил 6,8%. Всего за месяц было совершено 5 810 подобных операций, и этот показатель стал вторым среди самых низких за год. За 11 месяцев их количество снизилось на 1,4%.

Таким образом, в общей сложности с января по ноябрь было совершено 374 284 сделки с жилой недвижимостью. Декабрьские показатели пока недоступны, однако крайне вероятно, что общегодовой результат превысит отметку в 400 000 операций.

Рост числа сделок был зафиксирован во всех регионах страны. Лучшие результаты продемонстрировали Балеарские острова (+32,8%), Канары (+26,3%) и Арагон (+25,8%), а самые скромные улучшения, напротив, наблюдались в Риохе (0,4%), Стране Басков (4,3%) и Галисии (6,8%).