Продажи элитной недвижимости иностранцам в Испании выросли

Число операций по покупке иностранцами недвижимости в Испании дороже 500 тыс. евро в 2018 году выросли на 40% по сравнению с 2017-м. Такие данные приводит Коллегия регистраторов недвижимости. В Андалусии, Каталонии и на Барских островах продажи элитной недвижимости идут особенно активно.

Почти в половине случаев приобретение такой недвижимости заканчивается получением так называемой «золотой» визы. Так, в прошлом году иностранцам было выдано 586 таких разрешение на проживание (по сравнению с 563 в 2017 году).

Китайцев больше всего среди получивших вид на жительство через покупку недвижимость в Испании - 409. Россиян - всего 47 (годом ранее - 70). Это значительно меньше, чем в 2015 году, когда россияне занимали первое место в этом рейтинге с показателем в 236 «золотых» виз.