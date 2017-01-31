Портал Casaktua снизил цены на 1 000 объектов недвижимости в Испании

Cайт Casaktua выставил на продажу более 1 000 объектов недвижимости со средней скидкой 10%. В их число вошли квартиры, гаражи, подсобные и коммерческие помещения. Средняя стоимость жилья, принадлежащего банку Ibercaja и расположенного в различных регионах страны, составляет около 64 000 евро.

В ноябре прошлого года Casaktua и Ibercaja подписали соглашение о сотрудничестве с целью продажи принадлежащего банку жилья на вышеупомянутом сайте. Большинство объектов, предлагаемых в рамках нынешней акции, расположено в Арагоне, Риохе, Кастилии и Леоне, Кастилии – Ла-Манче, Валенсии и Каталонии. Что касается жилья, то в выборке оно представлено квартирами средней площадью 160 квадратных метров. Средняя цена на них была снижена с 67 200 до 64 000 евро.