Покупка жилья в Испании под сдачу обеспечивает доходность на уровне 5,7%

Покупка жилья в Испании для последующей сдачи в аренду может обеспечить владельцу среднегодовую доходность на уровне 5,7%, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на результаты исследования сайта Fotocasa. Эта цифра значительно превышает рентабельность государственных долговых облигаций или банковских депозитов. Кроме того, с 2013 года данный показатель постоянно растет.

По словам главы аналитического отдела Fotocasa Беатрис Торибио, "рынок жилья вновь вернул доверие к себе, и мелкие и крупные инвесторы делают ставку на покупку недвижимости благодаря уровню доходности аренды".

Самый высокий уровень рентабельности – до 6,6% - обеспечивает сдаваемое в аренду жилье в Каталонии. Впрочем, в Барселоне этот показатель постепенно снижается: так, за последний год доходность подобных инвестиций снизилась с 5% до 4,2%, в результате чего столица региона опустилась с десятого на одно из последних мест в рейтинге 20 городов, изученных порталом Fotocasa.

"Падение уровня рентабельности жилья в Барселоне объясняется резким ростом цен, которые в сравнении с прошлым годом выросли почти на 20%, а также стабилизацией ситуации на рынке аренды", - отмечает Торибио.

Второе место по уровню доходности занимает жилье на Канарских островах (6%). За ними следует Мадрид (5,9%). Наименее выгодными сделки такого рода оказались в Галисии (4,2%), Стране Басков (4,8%) и Астурии (5%).