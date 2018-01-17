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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Покупка недвижимости в Испании для сдачи в аренду по-прежнему рентабельна

          Покупка недвижимости в Испании для сдачи в аренду по-прежнему рентабельна

          21:27 17.01.2018

          Согласно исследованию, проведенному порталом Idealista, инвестиции в недвижимость Испании по-прежнему остаются как минимум в три раза рентабельнее государственных облигаций на 10 лет. Так, доходность вложений в жилье для последующей сдачи за год выросла с 6,3% до 7,3% в свете повышения спроса на аренду. Наиболее выгодным вариантом являются коммерческие помещения, рентабельность которых составляет 8,4%. Офисные помещения, в свою очередь, обеспечивают доходность на уровне 7,8%, а гаражи – 5,5%.

          Что касается жилья, то лучшим вариантом для вложения средств в него могут быть объекты в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, где уровень доходности составляет 7,8%. За ним следуют Лерида (7,7%), Санта-Крус-де-Тенерифе (7,4%), Уэльва и Альмерия (6,9%). В Барселоне в свете падения цен на съемное жилье этот показатель снизился до 4,9%. В Мадриде уровень рентабельности подобных операций составляет 5,7%. Наименее привлекательными подобные сделки оказались в Саморе (4,7%), Ла-Корунье (4,3%), Оренсе (4,3%) и Сан-Себастьяне (4,2%).

          В свою очередь, наиболее рентабельным продуктом в большинстве столиц испанских провинций остаются коммерческие площади. Наибольший уровень доходности такая недвижимость обеспечивает в Понтеведре (10,7%). В первую тройку также попали Кордова (9,5%) и Сарагоса (9,4%). Достаточно высокие показатели демонстрируют Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (9,1%), Овьедо (8,8%) и Барселона (8,5%). В Мадриде эта цифра составляет 7,8%. Наименее привлекательными для инвесторов можно назвать Кастельон (5,8%), Кадис, Логроньо и Ла-Корунью (6,1%). 

          Самые выгодные предложения в сегменте офисной недвижимости предлагает рынок Сарагосы, где рентабельность таких активов достигает 7,4%. С незначительным отрывом за ней следуют Овьедо и Малага (7,1%), а также Санта-Крус-де-Тенерифе (7%). В Мадриде доходность офисных площадей составляет 6,6%, а в Барселоне – 5,8%. В противоположном конце рейтинга находятся Ла-Корунья (4,8%), Вальядолид и Сантандер (5,5%), а также Альмерия и Валенсия (5,5%). В силу неоднородности данного рынка составителям доклада не удалось получить данные более чем по половине столиц испанских провинций.  

          Замыкают список самых рентабельных вариантов вложения средств гаражи, уровень доходности от сдачи которых составляет 7,9% в Пальме (Майорка), 5,8% в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и 5,7% в Малаге. Гораздо более скромные результаты демонстрируют Саламанка (2,6%), Ла-Корунья (3%), Барселона, Мадрид и Витория (3,1%). 

          При подготовке доклада специалисты портала Idealista разделили среднюю стоимость продажи недвижимости на запрашиваемую собственниками стоимость аренды. При подсчетах были использованы данные за четвертый квартал 2017 года.  Полученные показатели доходности упрощают анализ состояния рынка и служат базовой отправной точкой для инвесторов, заинтересованных в покупке недвижимых активов для получения прибыли.

          Темы: Недвижимость Бизнес

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