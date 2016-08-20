Побережье Испании застроено уже почти на треть

Застройка испанской береговой линии с конца 80-х продвигалась со скоростью 23 километра в год, говорится в ежегодном «Исследовании устойчивого развития». При этом Испания на сегодняшний момент освоила только 28% береговой линии из 7 900 километров. Если темпы строительства сохранятся, то 100% побережья будут застроены в течение 250 лет. По мнению авторов исследования, в таком случае «берег будет переполнен».

Самые перегруженные зоны – Средиземноморская и юг Атлантического побережья. Здесь застроено 35% от общей территории побережья или 1351 километр. Более всего это связано с пузырем на рынке недвижимости Испании, который лопнул несколько лет назад. Однако тут есть также инфраструктурные объекты и комплексы по добыче полезных ископаемых. В северной части Атлантического побережья ситуация получше - доля застройки составляет 21,6%, а на Канарских островах – 19,7%.

Есть также города, где береговая линия уже застроена по максимуму. К ним относятся Малага (занят 81% береговой линии) и Валенсия (67%).