Площадь 28 тыс. квартир в Барселоне меньше 30 квадратных метров

Среднестатистическая квартира в Барселоне имеет площадь от 61 до 90 квадратных метров: такими параметрами обладают 375 000 объектов из примерно 800 000 существующих в каталонской столице. Данные Генерального кадастрового управления свидетельствуют о том, в городе насчитывается не так много квартир большой площади. В частности, речь идет о 4 210 объектах, и эта цифра в семь раз меньше количества так называемых миниквартир, габариты которых не превышают 30 квадратных метров (28 000).

Анализ кадастровых данных показал, что наибольшее число просторных квартир сконцентрировано в зоне Сан-Жервази – Гальвани, относящейся к району Сарриа – Сан-Жервази, жители которого обладают самыми высокими в городе доходами. Так, здесь насчитывается 1 219 апартаментов площадью более 250 квадратных метров. Второе место занимет Ла-Дрета-де-л'Эйшампле с показателем в 740 квартир, а также старая зона Сарриа с 341 объектом.

В свою очередь, маленькие квартиры в основной своей массе сконцентрированы в районах, относящихся к старым частям города (Эль-Раваль, Вила-де-Грасиа и Сан-Андреу), а также в урбанизациях, построенных в 50-70-е годы прошлого столетия для населения, прибывшего из других регионов Испании – например, в Валь-д'Эброн. Первое место по количеству миниквартир занимает Эль-Раваль (1 750). Второе место досталось Вила-де-Грасиа (1 691).

Для некоторых районов, население которых имеет низкий уровень дохода, характерно отсутствие жилья большой площади. Самый яркий тому пример – Сьютат-Меридиана, где только 6 квартир (0,15% от их общего числа) имеют площадь от 90 до 120 квадратных метров.