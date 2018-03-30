"Плохой" банк продаёт 543 земельных участка в Испании

Банк Sareb запустил кампанию по продаже 543 земельных участков по всей Испании, предназначенных для строительства односемейных жилых домов.

Стоимость участков варьируется от 3,2 евро до 964 тысяч евро, в зависимости от расположения. Самый дешёвый участок продаётся в Хабалькусе (Хаэн), а самый дорогой – в Андрайче (Балеарские острова).

Больше всего участков выставлено на продажу в Каталонии: 117 – в Барселоне, 75 – в Таррагоне, 68 – в Льейде. В северо-западной части Испании, в Ла-Корунье, продаётся 42 участка. Во внутренней части страны по количеству выделяется Толедо (36 участков), на юге – Малага (35 участков).

Полный список предлагаемых участков собран на сайте Sareb. Их можно приобрести через партнёров банка: Altamira, Haya Real Estate, Servihabitat и Solvia.