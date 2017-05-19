"Плохой" банк объявил о большой распродаже недвижимости в Испании

Испанский "плохой" банк Sareb выставил на продажу 3716 объектов жилой недвижимости по очень привлекательным ценам. Это дома и квартиры в Испании, расположенные в разных ее уголках. Цены варьируются от 18 до 400 тысяч евро.

Самый дешевый объект находится в Саморе. Это маленькая квартирка, которая стоит всего 17 700 евро. Самый дорогой объект - шале в Жироне площадью 220 квадратных метров. За дом просят почти 400 тысяч.

Квартиры и дома разбросаны по всей стране. Есть предложения в Андалусии, Арагоне, Астурии, на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Кастилии-и-Леоне, Кастилии-Ла-Манче, Каталонии, Мадриде, Валенсии, Эстремадуре, Галисии, Мурсии и Наварре. Но большинство объектов сосредоточено на побережье Средиземного моря и в Кастилии-Ла-Манче. Больше всего квартир и домов продается в Валенсии - 816 объектов. А из провинций - в Аликанте (359 объектов).

Для этой акции "плохой" банк даже создал специальный поисковик, чтобы потенциальным клиентам было легче найти то, что им нужно.