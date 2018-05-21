Пасео-де-Грасия приближается по стоимости жилья к самым престижным улицам мира

По данным агентства недвижимости Atipika, на Барселону приходится 32% покупок премиум-класса. За ней следуют Марбелья (26%), Мадрид (17%) и Балеарские острова (15%).

На Пасео-де-Грасия в столице Каталонии стоимость жилья колеблется от 9 до 13 тысяч евро за квадратный метр. Для сравнения: цены на бульваре Рамбла начинаются от 6 тысяч евро/м2 и не превышают 11 тысяч.

Портал Idealista сравнил цены на Пасео-де-Грасия с ценами на самых известных улицах разных городов мира. Выяснилось, что Барселона немногим уступает Сингапуру, но пока не может посоревноваться с Нью-Йорком, Гонконгом, Парижем и Лондоном. Так, на сингапурской Орачард-роуд квадратный метр стоит 13,8 тысяч евро, а на Оксфорт-стрит в Лондоне – 21,4 тысячи евро. На Пятой-авеню в Нью-Йорке стоимость «квадрата» составляет более 22 тысяч евро, в районе Козуэй-Бей в Гонконге приближается к 23 тысячам евро, а на парижской Авеню-Монтень – превышает 24 тысячи евро.