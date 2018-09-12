Острова и крупные города – двигатели восстановления цен на жильё в Испании

По оценкам аудиторской компании Tinsa, самые высокие темпы роста цен на жильё, как в новостройках, так и на вторичном рынке, в августе продемонстрировали Канарские и Балеарские острова. На Канарах в прошлом месяце жильё подорожало на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С мая 2015, когда были зафиксированы самые низкие показатели, рост составил 20%. На Балеарских островах цены выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом и на 18,9% за посткризисный период с августа 2014 года.

Третье место по динамике роста занимает средиземноморское побережье – 4,8% по сравнению с прошлогодними показателями и 14,8% по сравнению с 2015 годом.

По подсчётам Tinsa, в городах с населением более 50 тысяч человек стоимость жилья выросла на 9,8%.

Агломерации показали менее заметный рост в сравнении с прошлым августом – на 2,4%. Самый низкий показатель в этой категории был зафиксирован в августе 2016 и с тех пор цены выросли на 9,2%.

В мелких населённых пунктах рост и вовсе был незначительным.

В докладе также сообщается, что в настоящее время средняя стоимость недвижимости в Испании на 36% ниже докризисного уровня 2007 года. По сравнению с февралём 2015 года, когда началось восстановление, цены на готовое жильё выросли на 11,6%. По сравнению с августом 2017 года рост составил 5,6%.