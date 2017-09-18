Окрестности бывшего парка аттракционов в Барселоне стали одной из самых престижных жилых зон

Окрестности парка Туро, где когда-то располагались аттракционы, со временем стали одним из самых востребованных районов Барселоны среди покупателей элитной недвижимости, пишет сайт Idealista. Сейчас этот квартал в Сарриа – Сан-Жервази занимает второе место среди самых дорогих зон Барселоны после проспекта Грасиа. По данным агентства Barnes International, стоимость квадратного метра жилья здесь составляет от 6 000 до 10 000 евро. На вышеупомянутом проспекте эти цифры составляют от 7 000 до 10 000 евро. В общей сложности на продажу в Туро выставлено порядка 100 квартир стоимостью более миллиона евро.

Как правило, подобные апартаменты, в которых насчитывается минимум три спальни, имеют площадь от 180 до 200 квадратных метров, Их отличительные черты – высокие потолки и хорошее состояние. Последний критерий является решающим для 8 из 10 покупателей, и только 20% планируют провести ремонт после покупки.

"Парк Туро в Барселоне – как Монмартр в Париже", отметил партнер Barnes International в Испании Эммануэль Виргулай. "У этого района есть все качества, делающие его идеальным местом для жизни: недвижимость высокого класса, спокойствие жилой зоны и близость к торговым улицам вроде проспекта Диагональ", подчеркнул эксперт.

В прошлом году мэрия Барселоны сообщила о своих намерениях вложить более миллиона евро в обновление парка и усовершенствование его инфраструктуры, которое должно было приблизить его облик к первоначальной идее, возникшей более ста лет назад у проектировщика Николау Рубио и Тудури. В мае было заявлено о запланированном на сентябрь начале работ, однако пока городские власти новых сведений не предоставляли. Ожидается, что на реализацию этой задачи уйдет 806 000 евро и семь месяцев.