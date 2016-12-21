Ограниченное предложение ведет к росту цен на недвижимость в Барселоне

Близость моря, гор и близлежащих муниципалитетов затрудняет дальнейшее расширение Барселоны, и это, в свою очередь, ведет к росту цен на квадратный метр жилья в городе. Это касается как так называемого кольца первого уровня, включающего в себя саму Барселону и ее пригороды, так и прилегающего к нему кольца второго уровня. В этих зонах стоимость квадратного метра составляет 2 140 евро, а в центре каталонской столицы – 2 650 евро.

Из-за недостатка предложения, способного покрыть высокий спрос на жилье, покупатели начали проявлять интерес к периферийным муниципалитетам вроде Молино-дель-Рей, Оспиталет-де-Льобрегат, Корнелья-де-Льобрегат и Мольет-дель-Вальес. По словам заместителя генерального директора риелторского агентства Donpiso Эмилиано Бермудеса, «рынок недвижимости провинции Барселона не ограничивается одной Барселоной».

По данным Donpiso, в настоящее время сектор строительства жилья вернулся на уровень 2006 года, когда число начатых объектов превышало число завершенных. В частности, за первые 6 месяцев 2016 года было выдано 640 лицензий на возведение нового жилья в Барселоне, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.