Оценщики: курортная недвижимость в Испании дорожает

Число испанских городов, где был зафиксирован рост цен на отпускную недвижимость, выросло почти в два раза по сравнению с 2015 годом. Согласно докладу «Жилье на побережье», составленному оценочной компанией Tinsa, в первом квартале 2016 года цены выросли в 71 муниципалитете из 136 проанализированных, в то время как годом ранее эта цифра составляла 35. В 2014 году таких городов насчитывалось всего четыре.

Представители компании объяснили, что данная тенденция свидетельствует в большей степени о стабилизации рынка, нежели о его восстановлении. Она постепенно распространяется на все регионы, однако происходит это в разном темпе. Так, в некоторых направлениях цены на жилье по-прежнему падают более чем на 5% в год, и для большинства регионов характерно отсутствие строительства и операций с землей.

С точки зрения восстановления рынка, лидерами оказались побережье Коста-дель-Соль, Балеарские острова, Аликанте и Канары. В свою очередь, в Кастельоне, Кантабрии, а также на Менорке и Пальме цены по-прежнему снижаются. Аналогичная тенденция наблюдается в Альмерии, Уэльве, Таррагоне и Галисии, которые, впрочем, уже приближаются к нижней ценовой отметке.

Среди муниципалитетов лучшие результаты в первом квартале показали Тегисе и Тиас (Лансароте), где жилье подорожало на 17,8% и 14% соответственно. За ними следуют Гава (Барселона) и Беникарло (Кастельон) с показателем в 13,2% и Бланес (12,8%). Наиболее выраженное падение цен на отпускную недвижимость произошло в Пьелагосе (Кантабрия), где жилье подобного рода подешевело на 16%. За ним следуют Антигуа (Фуэртевентура) с отрицательным показателем в 12,6% и Лос-Алькасарес (Мурсия) с цифрой 10,6%.

Авторы доклада отмечают, что на испанском побережье произошло одно из наиболее выраженных падений цен на недвижимость по сравнению с показателями 2007 года. Так, в Матаро (Барселона) она подешевела на 59,8%, а в Касаресе (Малага) – на 58,7%. Согласно предварительным данным, более чем на 55% также упали цены в Эль-Эхидо (Альмерия), Оропесе-дель-Мар (Кастельон), Пинеде-де-Мар (Барселона), Манильве (Малага) и Лос-Алькасаресе (Мурсия). Цены на островах оказались одними из самых стабильных: так, Кальвия и Сантаньи (Майорка) оказались муниципалитетами с наименее выраженным падением цен: жилье в них подешевело всего на 16,6% и 21,5% соответственно. В эту же категорию попал муниципалитет Адехе (Тенерифе, -24,4%).

По прогнозам Tinsa, в ближайшие месяцы ситуация будет стабилизироваться. Примерно в половине проанализированных городов цены останутся неизменными, а чуть более чем в трети они вырастут. В частности, возможный рост ожидается в Валенсии, Аликанте, Малаге, Пальме-де-Майорка, на Канарах и в Сан-Себастьяне, а также на некоторых отрезках побережья Жироны, Барселоны, Кадиса и Астурии.

Что касается доступного предложения в сфере отпускной недвижимости, то большую его часть составляют вторичные объекты. Скопившийся за последние годы вследствие недостаточного финансирования и падения продаж сток постепенно поглощается. Только в 8 из 55 зон, с которыми работает Tinsa, избыток предложения оценивается как крупный. Речь идет о севере провинции Кастельон, песчаной косе Ла-Манга в Мурсии, западной части Альмерии, южных районах провинции Барселона, центральной части побережья Таррагоны, западной части Кадиса и восточного побережья Бискайи. Впрочем, в 56% проанализированных районов сток может быть поглощен в краткосрочной перспективе. В первую очередь это касается Жироны, Валенсии, Уэльвы, Гранады и Сан-Себастьяна, а также Ибицы, Фуэртевентуры и Лансароте и большинства территорий Аликанте, Мурсии и Кадиса.

Что касается строительства, то уровень активности в данной сфере за редким исключением остается практически нулевым. В настоящее время ведутся работы по завершению ряда объектов в Аликанте и Гранаде, а также точечное строительство на побережьях Майорки, Ибицы и Тенерифе и некоторых районах Кадиса и Уэльвы. Новые проекты практически не разрабатываются, что, по мнению экспертов Tinsa, свидетельствует о существовании сегмента неудовлетворенного спроса. Кроме того, внимание инвесторов вновь привлекают земли. Впрочем, примерно к 40% изученных районов это не относится. «В некоторых зонах ситуация на рынке земель нормализуется после нескольких лет полной блокировки», - отмечают представители компании. Смена тенденций касается некоторых участков побережья Аликанте, Балеарских островов, региона Коста-дель-Соль, окрестностей Барселоны, Тенерифе и Сан-Себастьяна.