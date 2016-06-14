Оборот рынка жилья в Испании в I квартале существенно вырос

Оборот рынка жилья в Испании в первом квартале текущего года составил 13,4279 млрд евро, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующие данные получены Министерством развития. Благодаря большому числу сделок (98 227) первый квартал стал для сектора лучшим с 2010 года. По сравнению с предыдущим кварталом оно выросло на 21%. Так, оборот от продаж вторичного жилья составил 11,8433 млрд евро (+29%), а от продаж нового – 1,5846 млрд евро (+5%).

Лидером по обороту от операций купли-продажи недвижимости в первом триместре стал Мадрид (2,6877 млрд евро). За ним следуют Каталония (2,6103 млрд), Андалусия (2,2824 млрд) и Валенсия (1,6199 млрд евро). Далее в рейтинге фигурируют Балеарские острова (703,1 млн евро), Страна Басков (692,4 млн), Канарские острова (596 млн), Кастилия и Леон (427,2 млн), Галисия (346,6 млн), Мурсия (301 млн), Кастилия – Ла-Манча (293 млн) и Арагон (206 млн евро). Аутсайдерами оказались Астурия (178,2 млн), Кантабрия (132 млн), Наварра (119,6 млн), Эстремадура (110,6 млн), Риоха (78 млн) и Сеута и Мелилья (43,6 млн евро).

Общая сумма сделок купли-продажи жилья, совершенных резидентами в вышеозначенный период, выросла на 34% по сравнению с первым кварталом 2015 года и составила 2,5975 млрд евро. За год число операций со вторичным жильем в данном сегменте рынка выросло на 33,8%, а с новым – на 37%. Больше всего иностранцы потратили на жилье в Валенсии (582,5 млн евро), Андалусии (579,1 млн) и Каталонии (464,6 млн). Среди провинций первые места заняли Аликанте и Малага (500 и 474 млн евро соответственно).