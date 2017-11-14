Объемы продаж жилья в Испании выросли на 11%

Число сделок купли-продажи жилья в сентябре выросло на 11% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 38 610 операций, сообщает сайт Idealista со ссылкой на данные Национального института статистики (INE). Этот показатель растет уже пять месяцев подряд, однако повышения постепенно становятся более умеренными: если в мае продажи выросли на 23%, то в июне эта цифра составила 19,3%, в июле – 17%, а в августе – 16%.

Количество операций со вторичным жильем выросло на 9,6% (до 31 557 сделок), в то время как в категории новостроек уровень роста составил 17,7% (7 053 сделки).

В Каталонии объемы продаж выросли на 2,1% в среднегодовом выражении, что значительно меньше, чем в Мадриде (+11,4%), Андалусии (+6,3%) или Валенсии (+13%). Замедление динамики может быть следствием снижения уровня активности инвесторов в свете неопределенной политической ситуации. Для сравнения, в августе продажи жилья в регионе выросли на 7,4%, в июне и июле – на 17%, а в мае – на 30%.

В численном выражении лидером по числу совершенных операций стала Андалусия с результатом в 7 215 сделок. За ней следуют Мадрид и Каталония (по 6 146 операций в каждой из автономий). Замыкает первую тройку Валенсия, где было совершено 5 892 сделки.

В среднемесячном выражении, в свою очередь, уровень продаж снизился на 6,5%, и это понижение стало самым значительным среди сентябрьских результатов последних пяти лет.