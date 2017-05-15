Нотариусы: продажи недвижимости в Испании растут; цены стабильны

В Генеральном совете нотариусов отмечают рост продаж на рынке недвижимости Испании на фоне стабильных цен на жилье.

В марте продано 48 695 объектов недвижимости в Испании. Это на 19,5% больше, чем в марте прошлого года. Рост произошел за счет "вторичной" недвижимости, в основном квартир.

Что касается цен на недвижимости в Испании, то в марте они практически не изменились. В среднем квадратный метр стоил 1277 евро (на 1,3% меньше, чем в прошлом году).

В марте выдано 32 070 ипотечных кредитов - на 5,1% больше, чем в марте 2016-го. Средний размер займа составил 156 229 евро.