Недвижимость в Мадриде подорожала за год на 10,8%

На протяжении 30 месяцев подряд в Мадриде наблюдается устойчивая тенденция к росту цен на жилую недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке.

За последний год рост цен составил 10,8%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 2 378 евро, в то время как годом ранее она находилась на уровне 2 147 евро.

Статистические данные говорят о том, что в настоящее время покупка жилья площадью 100 квадратных метров в Мадриде обойдётся в среднем на 38 600 евро дороже, чем в 2015 году.

Рост цен был отмечен во всех районах столицы, хотя показатели по районам неравномерны. Так, в Усере за последние 12 месяцев цены выросли на 14,9%, в Сьюдад-Линеаль и Вилья-де-Вальекас – на 11,9 и 11,7%, соответственно. В то же время, в таких районах как Вильяверде и Барахас наблюдался незначительный рост цен на уровне 1,5% и 1,8%, а в Мораталасе он составил всего 0,2%.

По мнению экспертов, сложившаяся ситуация свидетельствует о здоровом состоянии рынка жилой недвижимости.

Центр Мадрида продолжает демонстрировать наиболее стремительные показатели роста. Самыми престижными районами в столице по-прежнему считаются Ретиро, Саламанка и Сентро. В Саламанке зафиксирована самая высокая средняя стоимость квадратного метра – 3 935 евро. В Реколетос, Хустисиа и Херонимос есть эксклюзивные предложения по цене более 8 тысяч евро за квадратный метр.