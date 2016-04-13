Недвижимость в Испании: в I квартале аренда подорожала на 4,3%

Стоимость аренды недвижимости в Испании в первом квартале 2016 года выросла на 4,3% и составила 7,4 евро за квадратный метр в месяц. За год увеличение составило 5,2%. Об этом информирует в своем исследовании портал Idealista, специализирующийся на аренде жилья.

Руководитель научно-исследовательского подразделения сайта говорит: «И спрос, и предложение на аренду растут. Ежемесячный доход от аренды равномерно увеличивается по всей стране, что дает позитивный толчок рынку недвижимости. Хотя в части продажи дела пока не так хороши. Однако частные инвесторы сейчас начали выкупать дома, которые пустовали после бума недвижимости в Испании, а банки с удовольствием расстаются с непрофильными активами».

Стоимость съема поднялась во всех районах за исключением Страны Басков, где она упала на 4% и составила 9,6 евро за квадрат. На Балеарских островах цена выросла на 11,2% до 10 евро за квадратный метр, в районе Мадрида – на 5,2% до 11,5 евро, в Валенсии – на 5%, в Каталонии – на 4,7% до 11 евро. В Кантабрии и на Канарских островах – всего на 1%.

Самым дорогим городом для аренды стала Барселона с 12,6 евро за квадратный метр, за ней следует Мадрид с 11,5 евро, в Гипускоа платят в среднем 10,2 евро. Провинция Хаэн является наиболее самой дешевой для съема со средним показателем в 3,7 евро.

Для составления этого исследования были проанализированы 70,456 объявлений на Idealista, которые появлялись на сайте в период с декабря прошлого по март этого года. В целях обеспечения точности данных в расчет не брались объекты, цены на которые были экстремальными, находящимися вне рынка.